Основатель «Нового потока» получил 10 лет колонии за хищения

Суд Москвы приговорил основателя «Нового потока» Мазурова к 10 годам за хищения

Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима владельца группы компаний «Нового потока» Дмитрия Мазурова, сообщает ТАСС.

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве, растрате и организации нападения на модель Юлию Мильштейн. Ранее прокуратура требовала приговорить Мазурова к 16 годам и пяти месяцам заключения. По версии следствия, он оформил документы на получение невозвратных кредитов и заключил подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.

Также в 2015 году Мазуров дал другому фигуранту дела Александру Курилову распоряжение напасть на девушку, которая якобы пыталась его скомпрометировать.

Дмитрий Мазуров основал группу компаний New Stream в 2004 году. Ее выручка оценивалась в 2016 году в шесть миллиардов долларов.