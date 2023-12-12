Путин ввел крупные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

Президент Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 1 миллиона рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, до 1,5 миллиона рублей вырос штраф для юридических лиц за повторные нарушения. По закону предусматривается административная ответственность за размещение с нарушением установленных требований биометрических персональных данных в единой биометрической системе и других информационных системах. Закон вступает в силу через десять дней после публикации.

Так, за нарушение требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, многофункциональными центрами (МФЦ) и другими организациями штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Составлять протоколы и рассматривать соответствующие дела будут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Помимо этого, увеличивается размер штрафов за обработку персональных данных без согласия в письменной форме. Для граждан они составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, а для юрлиц – от 300 до 700 тысяч рублей. В случае повторного нарушения размер штрафов увеличивается.

5 декабря Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за нарушение размещения данных.