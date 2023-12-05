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14:51, 5 декабря 2023Россия

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение размещения личных данных

Дума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения данных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий штрафы до полутора миллионов рублей за нарушение при размещении личных данных. Об этом стало известно из пленарного заседания Думы, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива устанавливает административную ответственность за размещение биометрических личных данных в единой биометрической системе и других информационных системах с нарушением установленных законодательством требований.

Так, штрафы за обработку персональных данных без согласия в письменной форме или их обработка с нарушением будут составлять для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 700 тысяч рублей.

При этом за повторное нарушение штрафы повышаются. Например, на граждан будет налагаться штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические лица будут должны заплатить штраф в размере от миллиона до полутора миллионов рублей.

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      Никита Абрамов
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