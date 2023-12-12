Пятеро школьников упали в яму с кипятком в российском городе

«112»: тротуар провалился в Юже, в яму с кипятком провалились пятеро школьников

В городе Южа Ивановской области тротуар провалился под школьниками, пятеро детей упали в яму с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно, в Юже на улице Пушкина произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой. Пострадавшие школьники получили сильные ожоги, их доставили в больницу.

Как уточняет Shot, подростки шли на занятия в школу. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижегородской области 11-летний школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома. Из-за прорыва в трубопроводе произошла утечка горячей воды на газон. В результате школьник обварил ногу.