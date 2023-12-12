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13:39, 12 декабря 2023Силовые структуры

Растлившего школьницу спустя неделю после выхода из колонии россиянина осудили

Суд Петербурга приговорил к 15 годам рецидивиста, растлившего девочку-подростка

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Петербурге приговорил к 15 годам лишения свободы Владимира Перепелицу, обвиняемого в растлении девочки-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься любой деятельностью, связанной с несовершеннолетними, сроком на пять лет. Слушание дела проходило в закрытом режиме.

Установлено, что ранее судимый Перепелица освободился из колонии, где отбывал наказание, 12 мая 2022 года. Спустя неделю, 19 мая 2022 года, он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Отдельно в пресс-службе отметили, что потерпевшая просила уведомлять ее о перемещениях нападавшего.

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      Олеся Мицкевич
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