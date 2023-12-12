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17:51, 12 декабря 2023Забота о себе

Россиянам перечислили провоцирующие рак популярные на Новый год продукты

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Врач-радиотерапевт Денис Романов перечислил любимые россиянами новогодние продукты, провоцирующие рак при длительном употреблении. Его слова приводит издание Life.

Врач подчеркнул, что одно новогоднее застолье, в меню которого присутствуют вредные для здоровья продукты, не приведет к развитию рака. По его словам, образование злокачественных опухолей может спровоцировать лишь систематическое злоупотребление потенциальными канцерогенами.

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В список провоцирующих рак продуктов с новогоднего стола Романов включил прежде всего алкоголь. Врач уточнил, хотя сами по себе спиртные напитки не являются прямым фактором развития злокачественных опухолей, злоупотребляющие ими люди обычно много курят, а эта вредная привычка — главная причина многих видов онкозаболеваний.

Также Романов указал на потенциальную опасность для здоровья продуктов из переработанного мяса (колбасы, сосисок) и шашлыка. «Очень приятно встретить Новый год на даче, да с шашлычком. Так вот: мясо, приготовленное на открытом огне (да и не только мясо — не стоит думать, что этим не могут грешить овощи с грибами), будет содержать в себе банальную сажу, которая является канцерогеном», — предупредил он.

В качестве других потенциальных канцерогенов радиотерапевт выделил газированные напитки и выпечку. По его словам, сами по себе эти продукты не могут спровоцировать онкологические заболевания, однако злоупотребление ими приводит к лишнему весу и ожирению, что в конечном итоге и повышает риск развития рака.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Наталья Обрядина
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