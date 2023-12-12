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13:35, 12 декабря 2023Россия

Россияне высказались о своем отношении к Конституции

ВЦИОМ: две трети россиян считают Конституцию отвечающей нуждам страны

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Две трети россиян — 65 процентов — считают нынешний вариант Конституции в полной мере отвечающим нуждам страны. Об этом говорят результаты опроса граждан об их отношении к основному закону России, проведенного Всероссийским центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом среди россиян в возрасте до 25 лет о нынешней Конституции положительно высказались 78 процентов респондентов. 20 процентов опрошенных придерживаются обратного мнения, 40 процентов из них — граждане с плохим материальным положением.

Также выяснилось, что с содержанием Конституции знаком 81 процент россиян. 13 процентов заявили, что хорошо знают основной закон, а 68 процентов имеют представление об основных положениях документа. Доля граждан, ничего не знающих о содержании Конституции, стала одной из самых низких за все время наблюдений и составила 18 процентов, уступая один процентный пункт 2019 году.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Конституция России — консервативный документ, однако ее «точечные изменения точно будут». Он подчеркнул, что за 30 лет основной закон доказал свою работоспособность, но это не означает, что все идеально.

12 декабря отмечается День Конституции России. Главный нормативный правовой акт страны, имеющий высшую юридическую силу, был принят в 1993 году. В этот день во всех регионах проходят масштабные мероприятия, патриотические митинги и круглые столы. В школах страны организуют тематические классные часы, а в библиотеках и культурных пространствах — выставки и викторины по истории основного закона.

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      Константин Лысяков
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