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13:50, 12 декабря 2023Ценности

Самойлова примерила наряд с кожаными трусами

Кадр: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова примерила откровенный наряд в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя бизнесвумен продемонстрировала образ, состоящий из черной укороченной водолазки и светлых широких штанов с низкой посадкой. При этом звезда надела черные кожаные трусы с регуляторами, которые размещались выше брюк.

Знаменитость дополнила внешний вид длинным черным пальто, распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. «Я собираю самый модный лук. Я раздаю стиля как вай фай», — подписала она ролик.

В ноябре Самойлова показала Джигана в костюме бомжа. Так, музыкант предстал перед камерой в образе бездомного. Он примерил рваный черный свитер и мешковатые штаны, а на его лицо нанесли специальный грим.

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      Екатерина Ештокина
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