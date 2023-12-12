Дочь певицы Штурм увезли на скорой после пожара

Дочь певицы Натальи Штурм Елена пострадала при пожаре в своем доме

Елена Штурм, дочь российской певицы Натальи Штурм, пострадала при пожаре в своем доме. Об этом сообщает телеканал «360».

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки возле холодильника. Инцидент произошел ночью, первым пожар заметил сын Елены. Проснувшись, она увидела, как кухню обволок черный дым, и приняла решение эвакуировать семью из квартиры.

Елена поспешила разбудить соседей — пожарная тревога в здании сработала лишь спустя десять минут, когда дым уже заполнил коридор. Пожарных пришлось вызывать на улице — в доме связи не было, пояснила Штурм. Спасатели быстро справились с огнем. Кухня в квартире Елены сгорела полностью, окна в комнате лопнули, а холодильник расплавился.

О собственной безопасности женщина не задумалась, поэтому, забежав в квартиру за теплыми вещами для сыновей, успела надышаться дымом. Елену на машине скорой помощи отвезли в больницу, где поставили диагноз отравление угарным газом средней тяжести. Почему пожарная сигнализация в доме не сработала, а проводка загорелась, выяснят у застройщика.

Ранее Наталья Штурм заявила, что готова выкупить квартиру в Москве, принадлежавшую артистке Валентине Легкоступовой. Реализация квартиры и выплата части вырученных денег вдовцу — единственный способ урегулировать все споры о наследстве Легкоступовой, убеждена певица.