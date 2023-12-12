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12:46, 12 декабря 2023Ценности

Собчак высмеяла откровенный образ возлюбленной Тимати

Кадр: @halfbloodval

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла возлюбленную российского рэпера Тимати Валентину Иванову за откровенный образ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Сначала Собчак разместила снимки актрисы Анны Хилькевич, а также инфлюэнсерш Иды Галич и Ксении Шипиловой. Она обратила внимание на новый тренд в виде черных платьев с многочисленными вырезами вдоль всего тела.

Затем телеведущая опубликовала фото вышедшей в свет избранницы Тимати в подобном наряде, который частично обнажал ее грудь и живот. «В полку прибыло», — иронично подписала она.

В ноябре Собчак высказалась о наряде почти за миллион рублей фразой «могу себе позволить». 42-летняя журналистка посетила премьеру сериала в черных брюках люксового бренда Schiaparelli с высокой посадкой и золотыми пуговицами, стоимость которых составляет 4,9 тысячи евро (около 500 тысяч рублей).

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      Екатерина Ештокина
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