Россиянам рассказали о способе копить деньги при маленькой зарплате

Аналитик Афанасьева посоветовала копить деньги в игровом формате

Даже с небольшими доходами есть способы откладывать деньги. К примеру, можно приучить семью к экономии в игровом формате. Также стоит рассмотреть варианты с простыми инвестициями, пользуясь инструментами с умеренным уровнем риска. Об этом «Ленте.ру» рассказала аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.

«Чтобы накопить более-менее существенную сумму при небольших доходах, нужно обязательно заниматься финансовым планированием и привлекать к этому процессу всех членов семьи. Следует составить бюджет и следовать ему. В то же время, не нужно жестких мер экономии, это будет сильно демотивировать. Придумайте, на чем каждый день на этой неделе вы сэкономите 10 рублей, а на следующей неделе каждый день 20 рублей, а еще через неделю 30», — предложила аналитик.

Такой способ, по ее словам, может стать увлекательной финансовой игрой для всей семьи и без лишних усилий поможет накопить небольшую сумму для старта будущих инвестиций.

Афанасьева также заметила, что многие люди с малым достатком не интересуется тем, что происходит в экономике, с ключевой ставкой Банка России, курсом доллара, налоговыми вычетами и прочими изменениями. Такой подход она считает неверным.

Рассуждая, что денег нет, и огораживаясь от финансовых процессов, невозможно улучшить финансовое состояние. Учитесь разбираться в мире денег. Когда появится небольшой капитал, то разместить его можно на бирже, в инструментах с умеренным уровнем риска — индексных инвестициях Юлия Афанасьева аналитик ФГ «Финам»

В данном формате, как объяснила аналитик, покупаются не отдельные акции, а инструмент, который отображает динамику биржевых индексов — фьючерс или и ETF. Таким образом можно организовать максимальную диверсификацию портфеля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил страховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сумма страхового покрытия может составлять 1,4 миллиона рублей. Новый инструмент запустят с 1 января 2024 года. Застрахованы государством будут средства объемом до 2,8 миллиона рублей.