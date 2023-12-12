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12:23, 12 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии и пресс-конференции

Песков заявил, что Путин посвятит ближайшее время подготовке к прямой линии

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

В ближайшее время президент России Владимир Путин будет заниматься подготовкой к объединенным в единый формат прямой линии и пресс-конференции, запланированным на 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, 12 декабря Путин проведет встречи с судьями Конституционного суда России, а также с его председателем Валерием Зорькиным. «Оставшуюся часть дня сегодня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к смешанному формату [прямой линии и пресс-конференции», — рассказал представитель Кремля.

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      Константин Лысяков
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