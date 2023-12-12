Дипломат Полянский заявил, что украинцы все меньше поддерживают Киев

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации заявил, что украинцы все меньше поддерживают официальные власти страны. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что народ был брошен «на алтарь западных геополитических интересов», поэтому уровень одобрения Киева достиг «микроскопических значений», о которых неудобно писать в СМИ.

По мнению Полянского, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз обманул и продолжает обманывать своих граждан.

«Все это привело к повсеместному разочарованию украинцев, осознавших, что Зеленский ведет страну в пропасть», — сказал первый зампостпреда России при ООН, отметив, что власти республики выживают только за счет западного финансирования.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украине растут мрачные настроения из-за конфликта с Россией и неудачного контрнаступления. По его информации, опросы общественного мнения в стране показывают, что рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского падает.

