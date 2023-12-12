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11:21, 12 декабря 2023Россия

В Зеленой школе Парка Горького началась активная подготовка к Новому году

В Зеленой школе Парка Горького пройдут детские мастер-классы, спектакли и елки

Фото: пресс-служба Парка Горького

В Зеленой школе Парка Горького началась активная подготовка к Новому году — до конца декабря в учреждении пройдут детские тематические мастер-классы, спектакли и елки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что хедлайнером новогодней программы станет новогодняя феерия «На дне. Морском», которая пройдет 23 и 24 декабря в 12:00 и 17:00. Команда проекта предстанет перед гостями в неповторимых образах. Дети отправятся на экскурсию в музей океанологии, где их ждет работа с микроскопами, видео и фотоматериалы про Мировой океан.

Зеленая школа Парка Горького — это городская дача и детский творческий центр, где можно отпраздновать день рождения, провести каникулы, приобрести различные навыки — от свечеварения и бисероплетения до столярного дела, а летом вырастить редиску или петрушку на грядке в самом центре Москвы, в Общественном огороде.

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      Варвара Кошечкина
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