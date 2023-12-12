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18:49, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Российская телеведущая назвала минус популярности

Кадр: «Послушай, когда сможешь!» / Rutube

Ведущая шоу «Кондитер» на канале «Пятница!» Ольга Вашурина назвала минус популярности. В интервью для проекта «Послушай, когда сможешь!», запись которого доступна на Rutube, она пожаловалась, что известность мешает ей знакомиться с мужчинами в интернете.

«Когда появилась узнаваемость — все, на сайты знакомств путь закрыт. Тебя просто знают все», — раскрыла недостаток популярности Вашурина.

Российская телеведущая добавила, что перестала пользоваться подобными ресурсами и с кем-то знакомиться.

Ранее блогерша и телеведущая Ида Галич тоже заявила, что с приходом популярности перестала использовать сайты и приложения для знакомств. Она объяснила, что не общается в подобных приложениях из-за страха, что ее откровенная переписка может оказаться в открытом доступе в сети.

Ольга Вашурина — победитель первого сезона кулинарного шоу «Кондитер», со второго сезона — одна из ведущих проекта. Вместе с кондитером Ренатом Агзамовым она оценивает работы участников передачи.

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      Олег Давыдов
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