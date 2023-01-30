Ида Галич объяснила свой отказ от сайтов знакомств

Ида Галич пожаловалась, что из-за популярности не может общаться на сайтах знакомств

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась, что из-за своей популярности не может использовать сайты и приложения для знакомств. Причину отказа от использования сервисов для поиска партнера ведущая назвала в своем Telegram-канале.

«Вот почти у всех моих подруг есть приложения для знакомств. Приложения, в которых мне никогда никого не найти. Даже так, для здоровья, как говорится», — пожаловалась она. Ведущая пояснила, что не общается в дейтинговых приложениях из-за страха, что ее откровенная переписка окажется в открытом доступе в сети.

Галич поделилась, что иногда ей хочется «просто поугарать или пообщаться» на сервисах знакомств. Кроме того, она призналась, что дважды переписывалась на таких сайтах с мужчинами не от своего имени. Для фейковых анкет она использовала фотографии сестры и подруги. «Ну уж очень интересно. До моей популярности таких приложений еще толком не было», — пояснила она.

В декабре 2022 года Галич пожаловалась на критику мужчинами своей внешности. Ведущая рассказала, что регулярно сталкивается с хейтом со стороны незнакомцев.