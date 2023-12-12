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17:14, 12 декабря 2023Мир

Захарова назвала белибердой попытки склонить РФ к переговорам на условиях Киева

Захарова назвала белибердой, что США склонят РФ к переговорам на условиях Киева

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Заявления, что США склонят РФ к переговорам на условиях Киева к концу 2024 года являются очередной белибердой. Так прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Мне кажется, они должны внутри себя что-то такое перемолоть, как-то заново проинвентаризировать свою позицию и как-то ее более четко артикулированно заявить, потому что до этого мы слышали только бормотания о том, что "поле боя", "победа Киева вот-вот должна случиться", "стратегическое поражение России"», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что американская сторона сначала должна внутри себя определить, что она хочет, с учетом нынешних реалий, а только потом что-то концептуально формулировать.

Ранее Файнер заявил, что Соединенные Штаты стремятся подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. Представитель Белого дома отметил, что США работают с украинцами над усилением производственных мощностей.

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      Семен Александров
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