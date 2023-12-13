В Армении рассказали об обсуждении с Баку отвода войск от границы

Глава МИД Армении Мирзоян: Баку и Ереван обговаривают возможность отвода войск

Баку и Ереван обговаривают возможность отвода войск от границы. О начале обсуждения сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.

«Вопрос отвода войск с армяно-азербайджанской межгосударственной границы обсуждался и, надеюсь, будет обсуждаться. Мы считаем, что отвод войск будет иметь положительный эффект и поможет предотвратить дальнейшую эскалацию», — сказал Мирзоян.

Он уточнил, что инициатива была предложена Арменией. «Я не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность, это идея, которая обсуждается», — заключил министр.

Ранее в Армении допустили заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время. «Документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие», — уточнил армянский депутат Саргис Ханданян.