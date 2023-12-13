Более 18 миллионов рублей украли из бюджета при реализации нацпроекта

В Уфе глава НКО похитил из бюджета 18,3 млн рублей при реализации нацпроекта

В Уфе правоохранители предъявили обвинение генеральному директору некоммерческой организации (НКО) «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан», который украл из бюджета 18,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). У него дома и в офисе прошли обыски. Обвиняемого отправили под стражу.

По версии следствия, в 2022 году НКО получила субсидии на общую сумму более 119 миллионов рублей в рамках национального проекта «Наука». Обвиняемый решил похитить часть этих денег. Для этого он заключил два фиктивных договора на 18,3 миллиона рублей, услуги по которому не оказывались. При этом он представил заказчику подложные акты сдачи-приемки, на основании которых была произведена оплата в полном объеме.

Ранее в Кировской области следователи предъявили обвинение в коррупции бывшему директору НКО «Фонд капитального ремонта».