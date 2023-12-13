Депутаты в Болгарии обвинили друг друга в фашизме из-за помощи Киеву

Депутаты парламента Болгарии обвинили друг друга в фашизме из-за помощи Киеву

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии при обсуждении финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщило Болгарское национальное радио, передает РИА Новости.

Ранее болгарский парламент ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине в размере 3,6 миллиарда евро. Гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют более 16 миллионов евро.

Это возмутило оппозицию, которая стала обвинять коллег в фашизме и предательстве национальных интересов. «На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки. Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», — сказал лидер пророссийской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Глава фракции ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») заявил, что его называют фашистом люди, которые «сами ведут себя по-фашистски».

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче Украине списанных бронетранспортеров. Депутаты высказали ряд резких замечаний относительно военной помощи Киеву. В частности, Костадин Костадинов заявил, что в зале большинство законодателей обслуживают иностранные интересы.

22 ноября болгарские депутаты одобрили безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. 4 декабря президент страны Румен Радев наложил вето на этот закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения, посчитав, что в документе не учитываются потребности в технике пограничников, пожарных и правоохранительных органов.