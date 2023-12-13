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15:44, 13 декабря 2023Мир

Евродепутат обвинил США в попытке переложить ответственность за Украину на ЕС

Евродепутат Мариани: США потратили на себя 60 процентов обещанных Киеву средств
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Джо Байден решил полностью переложить ответственность за Украину на страны Европейского союза (ЕС). С таким заявлением в соцсети X (бывший Twitter) выступил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Более 60 процентов средств, обещанных США Украине, были потрачены в США. Это гениальный ход Джо Байдена, который закамуфлировал налоговое стимулирование нации международной гуманитарной солидарностью и борьбой за демократию», — написал евродепутат.

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По словам Мариани, США втянули Европу «в свой крестовый поход против России и Китая», вынудив потратить 88 миллиардов евро на поддержку Киева и взять обязательство заплатить еще 70 миллиардов евро до 2027 года.

«Стоимость вступления Украины в ЕС для европейских налогоплательщиков составит 190 миллиардов евро в течение 7 лет, писала Financial Times, а стоимость восстановления Украины еще выше: 400 миллиардов евро. Это уничтожит Евросоюз», — добавил он.

Ранее стало известно, что Зеленский умолял Конгресс США выделить Киеву дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов, но покинул Вашингтон без четкого обязательства со стороны США продолжать оказывать поддержку своему союзнику в следующем году.

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