Евродепутат обвинил США в попытке переложить ответственность за Украину на ЕС

Евродепутат Мариани: США потратили на себя 60 процентов обещанных Киеву средств

Президент США Джо Байден решил полностью переложить ответственность за Украину на страны Европейского союза (ЕС). С таким заявлением в соцсети X (бывший Twitter) выступил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Более 60 процентов средств, обещанных США Украине, были потрачены в США. Это гениальный ход Джо Байдена, который закамуфлировал налоговое стимулирование нации международной гуманитарной солидарностью и борьбой за демократию», — написал евродепутат.

По словам Мариани, США втянули Европу «в свой крестовый поход против России и Китая», вынудив потратить 88 миллиардов евро на поддержку Киева и взять обязательство заплатить еще 70 миллиардов евро до 2027 года.

«Стоимость вступления Украины в ЕС для европейских налогоплательщиков составит 190 миллиардов евро в течение 7 лет, писала Financial Times, а стоимость восстановления Украины еще выше: 400 миллиардов евро. Это уничтожит Евросоюз», — добавил он.

Ранее стало известно, что Зеленский умолял Конгресс США выделить Киеву дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов, но покинул Вашингтон без четкого обязательства со стороны США продолжать оказывать поддержку своему союзнику в следующем году.