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10:24, 13 декабря 2023Силовые структуры

Исполнитель расправы над депутатом Старовойтовой отказался от УДО

В Санкт-Петербурге убийца депутата Старовойтовой отозвал ходатайство об УДО

Фото: Сергей Смольский / ТАСС

В Санкт-Петербурге исполнитель расправы над депутатом Галиной Старовойтовой Виталий Акишин отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РИА Новости.

Почему Акишин решил отозвать прошение, не уточняется. «Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — написал он в обращении, которым отозвал ходатайство.

11 декабря стало известно, что Акишин подал ходатайство об УДО, в котором просил заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы.

В июне 2005 года Акишин был приговорен к 23 годам колонии. Осужденный отбыл две трети наказания.

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