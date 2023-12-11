Исполнитель расправы над депутатом Старовойтовой подал ходатайство об УДО

В Санкт-Петербурге убийца депутата Старовойтовой подал ходатайство об УДО

В Санкт-Петербурге исполнитель расправы над депутатом Галиной Старовойтовой Виталий Акишин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Акишин просит заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы. Он отмечает свои положительные характеристики от работодателя и администрации исправительного учреждения, а также поощрения и благодарности. Осужденный отбыл две трети наказания. В июне 2005 года Акишин был приговорен к 23 годам колонии.

Материалы дела переданы судье, но к производству пока не приняты, рассказали в пресс-службе.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об УДО бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок по делу Старовойтовой. По итогам слушаний Глущенко в УДО отказали.

В ночь на 21 ноября 1998 года произошла расправа над политиком Галиной Старовойтовой, депутатом Государственной Думы и сопредседателем партии «Демократическая Россия», в подъезде ее дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Приговоры по этому делу были вынесены восьмерым участникам преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23,5 года.

