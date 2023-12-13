В Госдуме объяснили изменение правил выплаты маткапитала

Депутат Останина: новые правила выплаты маткапитала помогут демографии

Закон о выплате маткапитала принимался как мера по увеличению рождаемости, улучшению демографической ситуации в стране. Соответствующие выплаты на детей, чьи родители не являются гражданами страны, никак не помогает российской демографии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.

«Задача закона о маткапитале изначально была обозначена как мера увеличения рождаемости, мера поддержки семей с детьми для улучшения демографической ситуации. Сейчас у нас очень много обращений, люди возмущены тем, что пособие получают семьи мигрантов, что никак не способствует увеличению рождаемости в России», — сказала Останина.

По словам политика, в России очень развит родовой туризм. В страну приезжают граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Ребенок становится гражданином страны по праву рождения, но, поскольку родители остаются гражданами других стран, это не способствует увеличению численности населения России.

«Мы считаем, что это никак не решает наших проблем. Но если у родителей двойное гражданство, они приехали в Россию и родили, например, второго ребенка, то маткапитал будет выплачен только на того, что родился здесь», — уточнила депутат.

Ранее Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению. При этом получить его можно только если оба родителя — граждане РФ, либо если гражданин России среди родителей лишь один, но сам ребенок находится на территории страны.