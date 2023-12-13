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14:20, 13 декабря 2023Россия

В Госдуме объяснили изменение правил выплаты маткапитала

Депутат Останина: новые правила выплаты маткапитала помогут демографии

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Закон о выплате маткапитала принимался как мера по увеличению рождаемости, улучшению демографической ситуации в стране. Соответствующие выплаты на детей, чьи родители не являются гражданами страны, никак не помогает российской демографии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.

«Задача закона о маткапитале изначально была обозначена как мера увеличения рождаемости, мера поддержки семей с детьми для улучшения демографической ситуации. Сейчас у нас очень много обращений, люди возмущены тем, что пособие получают семьи мигрантов, что никак не способствует увеличению рождаемости в России», — сказала Останина.

По словам политика, в России очень развит родовой туризм. В страну приезжают граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Ребенок становится гражданином страны по праву рождения, но, поскольку родители остаются гражданами других стран, это не способствует увеличению численности населения России.

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«Мы считаем, что это никак не решает наших проблем. Но если у родителей двойное гражданство, они приехали в Россию и родили, например, второго ребенка, то маткапитал будет выплачен только на того, что родился здесь», — уточнила депутат.

Ранее Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению. При этом получить его можно только если оба родителя — граждане РФ, либо если гражданин России среди родителей лишь один, но сам ребенок находится на территории страны.

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      Наталия Белова
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