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19:20, 13 декабря 2023Россия

Мэр Омска ответил на обвинения в отказе вешать доску в память об участнике СВО

Мэр Омска Шелест опроверг отказ вешать доску в память об участнике спецоперации

Фото: Telegram-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что ни одно из городских учреждений не отказывалось вешать доску в память об участнике специальной военной операции (СВО). На обвинения в отказе от установки мемориала в школе №87 он ответил в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что решения об установке любых подобных мемориалов принимает не лично директор школы, а исключительно городская топонимическая комиссия, и из его сообщения следует, что обращений к ней не поступало.

«С начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших (...) ребят (...). Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам», — заявил Шелест.

12 декабря Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видео, на котором двое мужчин рассказывают о товарище, награжденном медалью «За отвагу» и не вернувшемся из зоны проведения СВО. Они захотели увековечить его память и установить в его школе памятную доску. Однако директор учебного учреждения им якобы отказала.

В свою очередь в городской мэрии сообщили, что директор не отказывала в установке памятной доски.

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      Марк Леонов
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