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11:12, 13 декабря 2023Силовые структуры

Педофил попытался взломать банкомат в Петербурге и потерпел фиаско

В Санкт-Петербурге силовики задержали педофила за взлом банкомата

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге полиция через сутки нашла взломщика банкомата, потерпевшего фиаско из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщает «Фонтанка».

Его сняли уличные видеокамеры, когда он медленно прогуливался ночью по Каменноостровскому проспекту, проверяя витрины. Он зашел в отделение банка и с помощью инструментов снял фальш-панель с банкомата. В результате сработала сигнализация, и вор сбежал с места преступления.

Оперативники установили его местонахождение и задержали. При проверке в отделе полиции выяснилось, что 25-летний мужчина привлекался ранее к уголовной ответственности за половое сношение с несовершеннолетней.

Теперь педофила ждет новое уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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