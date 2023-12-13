Педофил попытался взломать банкомат в Петербурге и потерпел фиаско

В Санкт-Петербурге силовики задержали педофила за взлом банкомата

В Санкт-Петербурге полиция через сутки нашла взломщика банкомата, потерпевшего фиаско из-за сработавшей сигнализации. Об этом сообщает «Фонтанка».

Его сняли уличные видеокамеры, когда он медленно прогуливался ночью по Каменноостровскому проспекту, проверяя витрины. Он зашел в отделение банка и с помощью инструментов снял фальш-панель с банкомата. В результате сработала сигнализация, и вор сбежал с места преступления.

Оперативники установили его местонахождение и задержали. При проверке в отделе полиции выяснилось, что 25-летний мужчина привлекался ранее к уголовной ответственности за половое сношение с несовершеннолетней.

Теперь педофила ждет новое уголовное дело.