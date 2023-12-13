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15:30, 13 декабря 2023Бывший СССР

Почти половина украинцев в прифронтовых регионах согласились на мир

КМИС: в прифронтовых регионах Украины почти половина жителей согласились на мир

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Почти половина жителей прифронтовых регионов Украины согласились заключить мир с отказом от занимаемых Россией территорий и гарантиями безопасности от Запада. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Так на юге страны за прекращение боевых действий выступили 46 процентов украинцев, на востоке — 47 процентов. При этом в целом по Украине готовность к миру разделяют 32 процента населения.

При этом 58 процентов жителей страны высказались за продолжение боевых действий даже в случае, если Запад существенно сократит поддержку и при риске потерять другие территории.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев и его союзники задумались о «рискованных» вариантах финансирования армии. В частности, речь идет о повышении налогов, обесценивании гривны или запуске печатного станка.

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      Алевтина Запольская
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