Почти половина украинцев в прифронтовых регионах согласились на мир

КМИС: в прифронтовых регионах Украины почти половина жителей согласились на мир

Почти половина жителей прифронтовых регионов Украины согласились заключить мир с отказом от занимаемых Россией территорий и гарантиями безопасности от Запада. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Так на юге страны за прекращение боевых действий выступили 46 процентов украинцев, на востоке — 47 процентов. При этом в целом по Украине готовность к миру разделяют 32 процента населения.

При этом 58 процентов жителей страны высказались за продолжение боевых действий даже в случае, если Запад существенно сократит поддержку и при риске потерять другие территории.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев и его союзники задумались о «рискованных» вариантах финансирования армии. В частности, речь идет о повышении налогов, обесценивании гривны или запуске печатного станка.