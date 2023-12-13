Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке подарков на Новый год

Директор по маркетингу Пыжова: для экономии необходимо составить список подарков

Директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова раскрыла способы сэкономить на покупке подарков к Новому году. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

Специалистка рекомендовала заранее составить список необходимых покупок, чтобы сразу рассчитать бюджет на каждого человека. «Возможно, выделенная сумма выйдет за рамки — тогда надо будет пересмотреть расходы или придумать альтернативу», — уточнила она.

Кроме того, по словам эксперта, лучше покупать презенты в разные дни, чтобы избежать эмоциональных покупок, когда исчезает психологический барьер и человек начинает скупать все подряд. Среди прочего, важно заблаговременно изучить скидки и другие предложения у разных ретейлеров, чтобы решить, в какой магазин следует пойти в первую очередь.

Чем раньше вы начнете покупать подарки, тем больше шансов избежать очередей, суеты и поднятых в два раза цен. Предпраздничная взволнованность начинается за неделю до Нового года и достигает пика в последние три дня перед праздником Ольга Пыжова директор по маркетингу приложения «Шерри»

В заключение собеседница издания посоветовала приобретать подарки на онлайн-платформах. Таким образом появляется возможность изучить весь ассортимент и сравнить стоимость.

Ранее в декабре россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. 12 процентов респондентов назвали худшими презентами предметы одежды. Среди них — носки, халаты, свитеры, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами.