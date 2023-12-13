Россияне стали брать больше кредитов на машины

«Ренессанс Страхование»: каждый пятый россиянин берет машину в кредит

Каждый пятый россиянин берет кредит в банке для того, чтобы позволить себе купить автомобиль. Об этом говорится в опросе группы «Ренессанс Страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», пишут «Известия».

Результаты показали, что большинство россиян (54 процента) тратят все свои сбережения на покупку машины. При этом, согласно данным «Ренессанс Страхования», за последний год доля клиентов с автомобилями, оформленными в кредит, увеличилась на 6 процентов.

«Интересно, что владельцы таких машин чаще становятся участниками ДТП (всего 78 процентов от всех случаев против 75 процентов по некредитным). Вообще владельцы кредитных авто в целом на 10 процентов чаще заявляют страховые случаи — это отношение подкрепляется ценностью машины для владельца», — сообщили в компании.

В октябре 2023 года средний размер автокредита в России рекордно вырос. Средний чек по кредитам на покупку машины превысил 1,5 миллиона рублей и установил новый исторический рекорд. За последний год он увеличился на 42 процента. По словам директора по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игоря Лисянского, причиной стала растущая популярность вторичного рынка, где продаются машины более высокой ценовой категории.