Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

Премьер Норвегии Стере: страны Северной Европы продолжат поддержку Украины

Страны Северной Европы продолжат поддержку Украины и планируют в дальнейшем ее нарастить. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в заявлении, опубликованном на сайте норвежского премьера по итогам саммита в Осло, куда прибыл с визитом украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня утром у нас была встреча о том, как мы можем подтвердить, сохранить и увеличить нашу поддержку Украины. Это очень критический момент борьбы Украины за свою независимость и свободу», — отметил премьер Норвегии.

Он также подчеркнул, что Киев поддерживает все население стран Северной Европы, и добавил, что встречи в формате лидеров Украины и стран региона продолжатся.

Ранее Стере заявил, что правительство Норвегии выделит крупную сумму денег на производство боеприпасов и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что Осло увеличит мощности по производству боеприпасов и ракет на один миллиард норвежских крон (90,1 миллиона долларов).