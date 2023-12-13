Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:09, 13 декабря 2023Мир

Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

Премьер Норвегии Стере: страны Северной Европы продолжат поддержку Украины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Страны Северной Европы продолжат поддержку Украины и планируют в дальнейшем ее нарастить. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в заявлении, опубликованном на сайте норвежского премьера по итогам саммита в Осло, куда прибыл с визитом украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня утром у нас была встреча о том, как мы можем подтвердить, сохранить и увеличить нашу поддержку Украины. Это очень критический момент борьбы Украины за свою независимость и свободу», — отметил премьер Норвегии.

Он также подчеркнул, что Киев поддерживает все население стран Северной Европы, и добавил, что встречи в формате лидеров Украины и стран региона продолжатся.

Ранее Стере заявил, что правительство Норвегии выделит крупную сумму денег на производство боеприпасов и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что Осло увеличит мощности по производству боеприпасов и ракет на один миллиард норвежских крон (90,1 миллиона долларов).

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера года

      Жителям Подмосковья пообещали резкие перепады температуры

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости