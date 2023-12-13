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18:51, 13 декабря 2023Силовые структуры

Украинского пограничника заочно приговорили в России к пожизненному заключению

В ДНР украинского пограничника заочно приговорили к пожизненному заключению

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего младшего инспектора комендантского отделения морской охраны государственной пограничной службы Украины Алексея Гребенкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в марте 2022 года Гребенкин и другие военные отрыли стрельбу из автоматов и пулеметов по машинам, которые двигались по дороге Мангуш – Мариуполь. На зеркалах заднего вида и ручках дверей автомобилей были белые ленты — это означало, что салоне находятся мирные жители.

В результате обстрела трое мужчин скончались на месте, одному удалось спастись.

Гребенкина признали виновным в убийствах и покушениях, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

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      Илона Палей
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