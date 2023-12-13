В Госдуме высказались об изменении правил выплаты маткапитала

Депутат ГД Занко: не должно быть возможности заработать с помощью маткапитала

Выплата материнского капитала не должна становиться возможностью заработать. Об этом заявила депутат Государственной Думы Ольга Занко, комментируя изменения в процедуре выдачи этой меры поддержки россиян, ее слова приводят «Известия».

Занко считает, что поддержка должна быть направлена на тех, кто постоянно живет в России или планирует это делать.

«Никакой возможности "заработать" денег на детях не должно быть. При этом жителям возвращенных регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ», — высказалась парламентарий.

Ранее сообщалось, что Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению.

Гражданство по рождению может получить ребенок в случае, если оба его родителя — граждане РФ, либо если гражданин России среди родителей лишь один, но сам ребенок находится на территории страны.