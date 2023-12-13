В Москве у водителя изъяли переделанный в боевой пистолет Макарова

В Москве у водителя изъяли пистолет, переделанный из охолощенного в боевой

В Москве у водителя изъяли пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов инспекторы ДПС остановили машину для проверки документов. Водитель сильно нервничал, тогда сотрудники заметили на пассажирском сиденье предмет, похожий на патрон. Они спросили мужчину о наличии запрещенных к обороту изделий, но тот попытался убежать. Фигуранта задержали, а на место инцидента вызывали следственно-оперативную группу.

В кармане куртки гражданина полицейские нашли оружие — пистолет Макарова Р-411 и четыре патрона к нему. Из багажа автомобиля также изъяли пневматический пистолет, 12 похожих на патроны предметов и нож. Возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.