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17:09, 13 декабря 2023Экономика

В России резко сократилось превышение экспорта над импортом

ЦБ: профицит сальдо платежного баланса России упал за год в 4,4 раза

Фото: Unsplash

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России резко сократилось в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшившись в 4,4 раза, с 223 до 50,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных Центробанком данных.

В ноябре текущего года показатель по предварительным данным составил 4,3 миллиарда долларов против 4,9 миллиарда в октябре. В сентябре он ровнялся 10,4 миллиарда долларов.

К слову, в июле положительное сальдо достигло всего 0,8 миллиарда долларов, а в июне показатель и вовсе уходил в отрицательную зону с дефицитом счета текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов.

Превышение экспорта над импортом в последнем осеннем месяце ровнялось 8,5 миллиарда долларов, что на миллиард меньше, чем месяцем ранее. Общая стоимость поставленной за рубеж продукции за 11 месяцев 2023 года составила 383,2 миллиарда долларов, ввезенной в страну — 274,2 миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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