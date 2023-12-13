В России резко сократилось превышение экспорта над импортом

ЦБ: профицит сальдо платежного баланса России упал за год в 4,4 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России резко сократилось в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшившись в 4,4 раза, с 223 до 50,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных Центробанком данных.

В ноябре текущего года показатель по предварительным данным составил 4,3 миллиарда долларов против 4,9 миллиарда в октябре. В сентябре он ровнялся 10,4 миллиарда долларов.

К слову, в июле положительное сальдо достигло всего 0,8 миллиарда долларов, а в июне показатель и вовсе уходил в отрицательную зону с дефицитом счета текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов.

Превышение экспорта над импортом в последнем осеннем месяце ровнялось 8,5 миллиарда долларов, что на миллиард меньше, чем месяцем ранее. Общая стоимость поставленной за рубеж продукции за 11 месяцев 2023 года составила 383,2 миллиарда долларов, ввезенной в страну — 274,2 миллиарда долларов.