RS: прекращение помощи США лишит ВСУ возможности атаковать

Прекращение военной помощи со стороны США лишит Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности атаковать. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft со ссылкой на эксперта Марка Канциана из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

«По мере того как этот поток [помощи] будет сокращаться, вместе с ним будет снижаться и военный потенциал Украины. В какой-то момент, вероятно, в январе, они не смогут начать полномасштабное контрнаступление, а затем, возможно, в феврале они вообще не смогут проводить какие-либо атаки», — приводит издание слова военного эксперта.

Кроме того, он отметил, что в случае прекращения военной поддержки со стороны США, аналогичное решение могут принять и страны Европы. По его мнению, европейские государства не будут готовы к поддержке ВСУ без участия Вашингтона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ США от финансовой поддержки Украины может привести к необходимости участия американцев в конфликте с Россией из-за обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО.