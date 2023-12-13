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16:56, 13 декабря 2023Мир

В США назвали условия потери ВСУ возможности атаковать

RS: прекращение помощи США лишит ВСУ возможности атаковать
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прекращение военной помощи со стороны США лишит Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности атаковать. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft со ссылкой на эксперта Марка Канциана из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

«По мере того как этот поток [помощи] будет сокращаться, вместе с ним будет снижаться и военный потенциал Украины. В какой-то момент, вероятно, в январе, они не смогут начать полномасштабное контрнаступление, а затем, возможно, в феврале они вообще не смогут проводить какие-либо атаки», — приводит издание слова военного эксперта.

Кроме того, он отметил, что в случае прекращения военной поддержки со стороны США, аналогичное решение могут принять и страны Европы. По его мнению, европейские государства не будут готовы к поддержке ВСУ без участия Вашингтона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ США от финансовой поддержки Украины может привести к необходимости участия американцев в конфликте с Россией из-за обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО.

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      Максим Габриелян
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