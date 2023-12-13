В Великобритании высказались о будущем Украины в НАТО

Замглавы МИД Великобритании Ахмад заявил о поддержке членства Украины в НАТО

Великобритания поддерживает Украину на пути к ее членству в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в официальном ответе на парламентский запрос члена Палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди. «Лента.ру» изучила соответствующие документы.

«На Вильнюсском саммите 2023 года Великобритания и союзники ясно дали понять, что будущее Украины — в НАТО. Великобритания привержена поддержке Украины на ее пути к будущему членству, в том числе посредством комплексного пакета помощи НАТО, в который мы внесли 82 миллиона фунтов стерлингов», — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

27 ноября баронесса Гуди спросила у правительства о его отношении к перспективам участия Украины в Североатлантическом альянсе. «Спросить у правительства Его Величества, какова его текущая позиция по отношению к вступлению Украины в НАТО», — говорилось в тексте ее запроса.

Ранее министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти заявил, что глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Кэмерон в ходе Совета Украина-НАТО призывал союзников «предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины» в альянсе.

«28-29 ноября министр иностранных дел [Великобритании Дэвид Кэмерон] присутствовал на встрече министров иностранных дел стран НАТО, где изложил амбиции Великобритании в отношении Украины и необходимость увеличения оборонного промышленного производства. На Совете НАТО-Украина он подчеркнул, что союзники должны продолжать оказывать поддержку и предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины», — сообщил Дохерти.