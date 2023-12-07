В Великобритании раскрыли отношение к членству Украины в НАТО

Британский министр Дохерти заявил о поддержке страной членства Украины в НАТО

Министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти заявил, что глава Министерства иностранных дел (МИД) Соединенного Королевства Джеймс Кэмерон в ходе Совета Украина-НАТО призывал союзников «предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины» в альянсе. «Лента.ру» ознакомилась с заявлением Дохерти.

Информация, предоставленная министром Великобритании по делам Европы, стала ответом на парламентский запрос депутата британской палаты общин Джима Шэннона, который ранее спросил у Кэмерона о том, «какие недавние дискуссии он провел со своими европейскими коллегами о политической ситуации и ситуации с безопасностью на Украине».

В ответе на запрос Дохерти подчеркнул, что Великобритания продолжает обсуждать ситуацию на Украине с европейскими коллегами и перечислил конкретные встречи главы МИД страны Джеймса Кэмерона, где поднимался этот вопрос. Среди прочего он рассказал о позиции Кэмерона по вопросу членства Украины в НАТО.

28-29 ноября министр иностранных дел [Великобритании Дэвид Кэмерон] присутствовал на встрече министров иностранных дел стран НАТО, где изложил амбиции Великобритании в отношении Украины и необходимость увеличения оборонного промышленного производства. На Совете НАТО-Украина он подчеркнул, что союзники должны продолжать оказывать поддержку и предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины Лео Дохерти министр Великобритании по делам Европы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной возможность вступления Киева в Североатлантический альянс. По его словам, никто не может точно сказать, вступит Украина в НАТО или нет. «Мы хотим, но...» — сказал украинский лидер.

«Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия», — отметил Зеленский.

