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13:12, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о неизбежном отступлении украинских войск

Зеленский: без помощи США Украина неизбежно уступит свои позиции на фронте

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Без помощи США украинские войска неизбежно отступят и потеряют свои позиции на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед Конгрессом, передает The Washington Post.

Зеленский, по данным издания, заявил американским законодателям, что Украина «никогда не отступит в борьбе за изгнание вторгшихся российских войск», однако без американской помощи конфликт станет гораздо более жестоким. По мнению украинского лидера, без поддержки армия неизбежно уступит свои позиции решительному и хорошо вооруженному противнику.

Ранее президент Украины нанес официальный визит в США. Как сообщает Bloomberg, Зеленский умолял Конгресс США выделить Киеву дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов, однако покинул Вашингтон без четкого обязательства со стороны Соединенных Штатов.

Сенатор США от штата Кентукки Митч Макконнелл назвал шансы Украины получить финансовую помощь до конца года призрачными.

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      Алевтина Запольская
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