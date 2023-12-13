Зеленский солгал, что российские силы за этот год «не заняли ни одного поселка»

Владимир Зеленский, обсуждая ситуацию на фронте с телеканалом Fox News, заявил, что российским войскам не удалось занять «ни одного украинского поселка» в течение текущего года, однако это не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напомнило, что в мае Минобороны России объявило о взятии под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут), а в августе сообщалось о продвижении российских военных на купянском направлении. Кроме того, в конце ноября стало известно об освобождении российскими силами поселка Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР).