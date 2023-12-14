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08:00, 14 декабря 2023Среда обитания

В российском городе 40 домов остались без тепла из-за аварии

В Южно-Сахалинске около 40 домов остались без тепла из-за аварии на сетях

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Около 40 многоквартирных домов в Южно-Сахалинске остались без тепла из-за аварии на сетях. Об этом сообщает администрация областного центра в своем Telegram-канале.

Уточняется, что аварийное отключение произошло в домах на проспекте Мира, улицах Пуркаева, Емельянова и Комсомольской. Специалисты планируют устранить последствия аварии в четверг до 18.00 (10:00 по московскому времени).

По данным метеослужб, температура воздуха в городе — минус 11 градусов.

Ранее в части Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ледяного дождя, выпавшего накануне. Режим ЧС вводили и в Лесозаводском городском округе, где проживают более двух тысяч человек. Там под давлением ледяной корки повреждения получили около 200 деревьев.

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      Юлия Мискевич
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