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18:21, 14 декабря 2023Ценности

Бывшая жена Бена Аффлека объяснила нежелание появляться на Met Gala

Фото: Peter Kramer / Getty Images

Американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер объяснила нежелание появляться на Met Gala. Соответствующее видео появилось на сайте издания Vogue.

В 2007 году бывшая жена Бена Аффлека, который сыграл главную роль в фильме «Бэтмен против Супермена», впервые пришла на данное мероприятие. По ее словам, это был всего один раз, когда она приняла приглашение от организаторов. Тогда для выхода в свет знаменитость выбрала красное платье люксового бренда Valentino, оформленное длинным шлейфом.

«Это было действительно величественно. Но мне было немного страшно, поэтому я больше не хожу туда», — призналась собеседница издания.

В ноябре стала известна тема бала Met Gala 2024. Сообщалось, что выставка получила название «Спящие красавицы: пробуждение моды» и будет посвящена 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен.

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      Мария Винар
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