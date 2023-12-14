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11:26, 14 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего вице-президента Финпромбанка заочно арестовали по делу о растрате

В Москве суд заочно арестовал бывшего вице-президента Финпромбанка Калиниченко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Финансово-промышленного банка (Финпромбанк) Анатолия Калиниченко на два месяца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину объявили в международный розыск. Ранее он стал обвиняемым по статье 160 («Растрата») УК РФ.

Он третий топ-менеджер банка в деле о хищении 9 миллиардов рублей у финансовой организации. Заочные обвинения предъявлены также двум совладельцам Финпромбанка — Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову. Они также объявлены в розыск.

По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года от имени банка заключались сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег.

19 сентября 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Финпромбанка. При этом до краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов.

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      Варвара Митина
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