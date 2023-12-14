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12:27, 14 декабря 2023Россия

Директор омской школы ответила на обвинения в отказе ставить мемориал бойцу СВО

Директор омской школы назвала травлей обвинения в отказе чествовать военного

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Директор омской школы № 87 Марина Коваленко ответила на обвинения в отказе устанавливать на образовательном учреждении мемориальную доску бойцу специальной военной операции и назвала происходящее травлей. Об этом она заявила в беседе с изданием «Подъем».

По словам женщины, она не говорила фразу «здесь вам не кладбище» в ответ на просьбу установить памятную табличку. Россиянка утверждает, что мужчины, записавшие видеообращение к мэру Омска Сергею Шелесту с требованием «депортировать ее к родственникам на Украину» с ней не общались, а вопрос о мемориале проскользнул «мимолетно» во время обсуждения размещения оборудования на спортивной площадке с другим человеком.

«Он [собеседник директора] сказал, что документы есть, а по факту документов нет. Я звонила и в администрацию округа, и в департамент имущественных отношений, и в военкомат — фамилия Ямщикова нигде не значилась. Потому считаю, что действия мои правильные, а то, что происходит — это травля», — заявила Коваленко.

По словам директора школы, травля началась из-за ее профессиональной деятельности. Она предположила, что за время работы нажила себе много врагов.

Ранее стало известно, что Коваленко заявила в полицию на участников специальной военной операции (СВО), которые обвинили ее в отказе установить памятную доску военнослужащему.

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      Константин Лысяков
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