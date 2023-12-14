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15:32, 14 декабря 2023Силовые структуры

Директора российской дорожной фирмы отправили в СИЗО за дачу крупных взяток

В Челябинске директора дорожной фирмы Колозяна арестовали на 2 месяца за взятки

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Суд в Челябинске арестовал директора дорожной компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна по подозрению в даче крупных взяток. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 13 февраля. В ближайшее время его предполагаемым соучастникам — заместителю Никите Иноземцеву и сотруднику «Челябинскавтодора» Ильдару Галлямову — также будет избрана мера пресечения.

Колязина и его предполагаемых сообщников задержали сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Следственного комитета. Предварительно установлено, что бизнесмен через заместителя Иноземцева передавал взятки контролерам за приемку невыполненных работ по государственным контрактам на общую сумму более 5,9 миллиарда рублей. Один из таких контролеров получил от задержанного 600 тонн асфальта, а другой — 30 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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