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07:03, 14 декабря 2023Экономика

Экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров

Bloomberg: экс-главу BP Бернарда Луни лишили £32,4 млн за ложь совету директоров
Бернард Луни

Бернард Луни. Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Экс-глава компании британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни лишился выплат в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов (40,6 миллиона долларов) после отставки за ложь совету директоров. Об этом сообщает Bloomberg.

В сентябре 53-летний Луни был вынужден уйти с поста, так как не раскрыл полностью детали прошлых личных отношений с коллегами. Как заявили в компании, Луни сознательно ввел в заблуждение совет директоров, который счел это серьезным проступком.

В результате Луни не получит зарплату, пенсию и бонус за 2023-й финансовый год. Часть потенциального вознаграждения в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов была автоматически аннулирована сразу же после его увольнения.

Кроме того, BP также отзовет 50 процентов денежной части бонуса, выплаченного Луни в 2022 году, а также часть переданных ему акций на общую сумму около 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).

British Petroleum (BP) оказалась в числе рекордсменов по потерям из-за ухода из России в 2022 году. Компания подсчитала, что ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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