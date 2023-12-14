Лошади на памятнике у Кремля вернут голову

Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве вернут украденную голову

Лошади на горельефе «Парад Победы» в Москве восстановят голову. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Специалисты ведомства связались с автором скульптуры, народным художником Владимиром Суровцевым. Формы утраченных элементов композиции уже изготавливаются. Вскоре их отольют в химкинской мастерской и установят на памятнике, вернув ему первоначальный облик, заверили в Мосгорнаследии.

Ранее горельеф с изображением маршалов Жукова и Рокоссовского осквернили вандалы. Кто и каким образом осквернил мемориал у Кремля, выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело.