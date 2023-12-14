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10:01, 14 декабря 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух складов ВСУ авиацией и ракетными войсками

Минобороны России: уничтожены два склада ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что российские военнослужащие уничтожили склады 7-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Они находились в районе Дарьевки в Херсонской области и Вольянска Запорожской области. Помимо этого, под удар также попала живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три снаряда HIMARS и 26 беспилотников, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее российским войскам удалось уничтожить цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, были поражены три склада боеприпасов и склад горючего, а также украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».

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      Анастасия Шейкина
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