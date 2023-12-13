Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об уничтожении цехов сборки и ремонта беспилотников ВСУ

Российским войскам удалось уничтожить цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо цехов ремонта беспилотников за сутки были поражены три склада боеприпасов и склад горючего, а также украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».