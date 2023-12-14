Москвичам пообещали возможность добираться до Санкт-Петербурга за два часа

Путин: между Москвой и Петербургом будет построена высокоскоростная ж/д дорога

Высокоскоростная железная дорога будет построена между Москвой и Санкт-Петербургом, а затем может продлиться на юг. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам президента, первым этапом развития железнодорожных путей станет строительство такой дороги между Москвой и Петербургом. Время поездки на таком поезде будет составлять 2 часа 15 минут. «Внутри Москвы люди на работу добираются больше по времени», — прокомментировал президент.

Далее направление, возможно, будет развиваться на юг. Речь идет о железнодорожном сообщении между Краснодарским и Ставропольским краями, Ростовской областью и Крымом. «Работа в этом отношении начинается. Надеюсь, что она будет эффективно развиваться», — заявил Путин.

Путин указал на необходимость создания эффективной и дееспособной структуры, которая занималась бы разработкой проекта и создала план моделей развития проекта. В настоящее время над этим работают Сбербанк, мэрия Москвы, к процессу также подключаются международные правительства. За год объем пассажироперевозок на железнодорожном транспорте в стране вырос на 10,4 процента, добавил Путин.

Ранее сообщалось, что железной дорогой соединят Мариуполь Донецкой народной республики (ДНР) и село Андровка, расположенное к северо-западу от Бердянска Запорожской области.