На замначальника колонии возбудили уголовное дело из-за взятки от заключенного

Заключенный дал взятку сертификатом на ювелирные изделия замначальнику колонии

В Ульяновской области в отношении заместителя начальника исправительной колонии-10 возбудили уголовное дело о получении взятки должностным лицом за незаконные действия. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия с июля по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от осужденного взятку в размере 20 тысяч рублей. Взятка одному из руководителей исправительного учреждения предназначалась за неприменение к нему дисциплинарных взыскания и общее покровительство. Взятку, как полагают следователи, подозреваемый получил через знакомых в виде сертификата на покупку ювелирных изделий.

Преступную деятельность подозреваемого пресекли совместные усилия ФСИН, ФСБ и СКР. Следствие планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО на время расследования.

